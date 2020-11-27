معاريف: زيارات متبادلة واتصالات مع السعوديين منذ 20 عاما

سلط مستشرق إسرائيلي الضوء على عملية التسريب التي وقعت في "إسرائيل" بشأن اللقاء السري الذي جمع بين كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس "الموساد" مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدا أن الزيارات المتبادلة والاتصالات السرية مع السعوديين مغروسة منذ قبل أكثر من 20 عاما.

وقال المستشرق جاكي خوجي في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية: "صباح الاثنين، اكتشفنا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين، قضيا الليل في قبو ولي العهد السعودي، وحقيقة أن التسريب خرج من تل أبيب، ولدت انتقادا في إسرائيل.

ونوه إلى أنه على "مدى عشرات السنين تربينا أن هذه المعلومة حساسة جدا، ومشاكل كبيرة قد تأتي إذا ما رأت النور، وها هي تأتي مسربة لنور النهار بتشجيع من ذوي الشأن"، مشيرا إلى أن وزير الحرب بيني غانتس "ضج" واعتبر أن "تسريب الزيارة؛ خطوة عديمة المسؤولية، وعلى الجمهور في إسرائيل أن يقلق".