محمد بن سلمان يستقبل نتنياهو في السعودية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاء ثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد أن استقل طائرة إلى مدينة "ناعوم" الساحلية، حيث أمضى هناك 3 ساعات ثم عاد.

فيما كشف موقع "واللا" العبري، أن "نتنياهو وكوهين أقلعا إلى السعودية بطائرة مدراء خاصة لرجل الأعمال أودي أنجل، حيث مكثت الطائرة خمس ساعات في مدينة نيوم على ساحل البحر الأحمر".

وأضاف الموقع بأن "الطائرة أقلعت من إسرائيل في الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الأحد"، مؤكدا أن "نتنياهو وكوهين عقدا اجتماعا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".