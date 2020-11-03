غباء وحقد وكره الوهابية لا يقل عن حقد ماكرون على الرسول الاعظم واليكم السبب !!!

ليس مستغربا عليهم فان احقادهم اليهودية تسري في دمائهم الى درجة انهم يمنعون تسمية المواليد باسماء مركبة تدل على الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم وبالتالي فقد اصبحوا مثل الرئيس الفرنسي ماكرون فهما وجهان لعملة واحدة

حيث نشرت الأحوال المدنية في وزارة الداخلية السعودية ضوابط تسمية المواليد.

وبحسب منشور للأحوال المدنية في المملكة، أوردت خمسة ضوابط لتسجيل الاسم الأول، ومنها أنه لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا…)، وكذلك لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل (محمد صالح، محمد مصطفى , محمد مهدي). وأكدت أنه “يمنع تسجيل الأسماء ادعت زورا وكذبا انها مخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبد الرسول)”.

وفي إجابة عن سؤال أحد المتابعين: “اسم (ملاك) تسجلون هذا الاسم؟”، فرد الحساب بأنه لا يجوز: “لا، فهذا الاسم صدر تحريمه بفتوى شرعية، نسعد بخدمتك”.