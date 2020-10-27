كوشنر يثير موجة من السخط الأمريكي بتغريدة عن المواطنين من أصول إفريقية

أثار مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر الجدل بقوله إنه "من أجل أن تكون سياسات الرئيس ترامب أكثر فاعلية يجب أن يتطلع الأمريكيون من أصول إفريقية إلى النجاح".

وقال كوشنر في برنامج "فوكس آند فريندز"، نقله موقع " THE INTELLIGENCER"، إن "سياسة الرئيس ترامب هي السياسة التي يمكن أن تساعد الناس على تجاوز المشاكل التي يشتكون منها، لكنه لا يستطيع أن يجعلهم أكثر نجاحا مما يريدون".

وانتقد الذين استخدموا مقتل جورج فلويد في مايو الماضي مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتغييرات كبيرة في الحياة الأمريكية، ولكن دون متابعة أو إيجاد طرق لتحسين حياة المواطنين من أصول إفريقية.

من جهتها، كتبت رئيسة اللجنة الوطنية الديمقراطية السابقة دونا برازيل على "تويتر": "إنه يتحدث إلى الأشخاص الذين عانوا وتحملوا العنصرية المنهجية التاريخية".

بدورها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، إن "المتصيدين عبر الإنترنت، قد أخرجوا كلماته من سياقها، فضلا عن إنكار سجل الرئيس ترامب في تراجع البطالة بين الأمريكيين، والتي تم تقليصها فقط بسبب تفشي فيروس كورونا".