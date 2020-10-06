ثقافة الكراهية والدجل والقتل

محمد بن سلمان شعر بشمس تل أبيب عدة مرات


نقلت وسائل اعلام عبرية عن مسؤول سابق في الشاباك "جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي" قوله، ان تقارير أجنبية تقول إن محمد بن سلمان "شعر بشمس تل أبيب عدة مرات".

ومنذ فترة ويسرب مسؤولون في كيان الاحتلال أنباء وتقارير عن العلاقات الاسرائيلية - السعودية ولقاءات بين مسؤولين سعوديين واسرائيليين سواء على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو خارجها.

ومع أن السلطات السعودية أعلنت بعد التطبيع الاماراتي البحريني مع الاحتلال بأنها لا تزال متمسكة بالمبادرة العربية "الأرض مقابل السلام"، إلا انها سمحت لطائرات كيان الاحتلال بالمرور في أجواء المملكة والهبوط في أبوظبي والمنامة.

وفي آخر خطوة أقدمت عليها السعودية ان قناتها "العربية" بثت مقابلة مع مستشار الأمن السعودي السابق بندر بن سلطان، تهجم فيها على السلطة الفلسطينية واعتبرهم فاشلين، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات وسط الفلسطينيين.

وكان عراب التطبيع بين الدول العربية وكيان الاحتلال صهر الرئيس الأميركي غاريد كوشنر، قد أعلن عن قرب الاتفاق السعودي الاسرائيلي، خاصة وأنه زار الرياض عدة مرات بعد الاتفاق الاماراتي البحريني مع الكيان الاسرائيلي.

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