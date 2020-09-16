ثقافة الكراهية والدجل والقتل

شاهد: سخرية واسعة من تصرف ابن زايد خلال توقيع اتفاق العار


سخر ناشطون من لقطة لوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، خلال مراسم توقيع اتفاقية الخيانة مع الاحتلال الإسرائيلي بواشنطن، الثلاثاء.

واستدعى ابن زايد مسؤولة تنسيق لمراسم التوقيع، مشيرا لها للاستفسار عن جزء من الأوراق التي يجب عليه التوقيع عليها.

وبعدما ذهبت السيدة، قام عبد الله بن زايد بالنظر إلى ورقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قام بالربت على كتفه دون اكتراث حول استفساره، وعندها قام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من مقعده، وأشار لابن زايد إلى موضعين بالورقة.

وقال ناشطون إن عبد الله بن زايد ظهر كطالب مدرسي ينظر خلسة لورقة زميله أثناء الامتحان، وإنه من المتوقع أن يكون فشل في فهم بعض بنود الاتفاقية، أو الأماكن التي يجب عليه التوقيع فيها.

وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية" قالت أيضا، إن وفد البحرين القادم للتطبيع لم يعرف كافة بنود اتفاقية التطبيع حتى بعد وصوله إلى واشنطن.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شاهد: سخرية واسعة من تصرف ابن زايد خلال توقيع اتفاق العار
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
كشف بنود 'اتفاق الخيانة' الإماراتي البحريني مع الكيان الاسرائيلي
تقرير: حلفاء امريكا وادارة ترامب يتسببان بموت المزيد من الاطفال في اليمن
صحيفة آسيوية: توقيع الامارات والبحرين تمهيد لاعلان السعودية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني
فضيحة الأميرة هيا تتكرر بحذافيرها بأحد قصور دبي
الإمارات تتحول إلى مقصد لعصابات ترويج المخدرات
محافظ سقطرى اليمنية: الإمارات أرسلت خبراء إسرائيليين لإنشاء قواعد عسكرية في المحافظة
ترامب يعلن التوصل إلى "اتفاق سلام" بين إسرائيل والبحرين
بالفيديو ... محلل عماني يكشف عن التمدد اليهودي المستقبلي في الدول الخليجية بعد ما يسمى باتفاقية السلام بين الامارات واسرائيل
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك