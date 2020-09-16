شاهد: سخرية واسعة من تصرف ابن زايد خلال توقيع اتفاق العار

سخر ناشطون من لقطة لوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، خلال مراسم توقيع اتفاقية الخيانة مع الاحتلال الإسرائيلي بواشنطن، الثلاثاء.

واستدعى ابن زايد مسؤولة تنسيق لمراسم التوقيع، مشيرا لها للاستفسار عن جزء من الأوراق التي يجب عليه التوقيع عليها.

وبعدما ذهبت السيدة، قام عبد الله بن زايد بالنظر إلى ورقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قام بالربت على كتفه دون اكتراث حول استفساره، وعندها قام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من مقعده، وأشار لابن زايد إلى موضعين بالورقة.

وقال ناشطون إن عبد الله بن زايد ظهر كطالب مدرسي ينظر خلسة لورقة زميله أثناء الامتحان، وإنه من المتوقع أن يكون فشل في فهم بعض بنود الاتفاقية، أو الأماكن التي يجب عليه التوقيع فيها.

وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية" قالت أيضا، إن وفد البحرين القادم للتطبيع لم يعرف كافة بنود اتفاقية التطبيع حتى بعد وصوله إلى واشنطن.