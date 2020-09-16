ثقافة الكراهية والدجل والقتل

كشف بنود 'اتفاق الخيانة' الإماراتي البحريني مع الكيان الاسرائيلي


كشفت قناة "كان" العبرية بنود الاتفاقية الاتفاقيات بين الإمارات والبحرين والاحتلال الاسرائيلي، مشيرة الى ان الاتفاقيات لم تذكر "التنازل عن الضم، أو ذكر دولة فلسطينية، ولا حل الدولتين".

لكنها قالت ان الاتفاقات قالت أن "الطرفين ملتزمان بمواصلة الجهود لتحقيق حل شامل وواقعي ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن الاتفاق مع الإمارات ينص على أن الحل سيتم التفاوض عليه ويلبي الاحتياجات والتطلعات المشروعة لكليهما".

وقالت قناة "كان" العبرية ان بنود الاتفاقية (اتفاقية التطبيع) بين "اسرائيل" والإمارات هي كالتالي:

1.إقامة "السلام" وعلاقات دبلوماسية والتطبيع الكامل بين "اسرائيل" والإمارات.

2. سيعترف كل جانب بـ"سيادة الطرف الآخر" ويحترمها ، وسيتم تسوية النزاعات بين "اسرائيل" والإمارات بطرق سلمية.

3. انشاء سفارات وتبادل السفراء باسرع وقت ممكن.

4. التزام "اسرائيل" والإمارات باتخاذ خطوات لمنع أي عمل عدائي من "أراضيهما" (الامارات والاراضي الفلسطينية المحتلة) ضد "الدولة" الأخرى.

5. توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عديدة منها: التجارة والاستثمار والطيران والسياحة.

ولفتت القناة العبرية، الى أنه في الاتفاق مع البحرين، تم ذكر نفس البنود، خصوصا العلاقات الدبلوماسية والتطبيع وتبادل السفراء والسفارات، والتعاون في المجالات الاقتصادية.

وأشارت الى أنه "في الاتفاق مع البحرين، لم يتم كذلك الحديث عن إلغاء الضم، أو اقامة دولة فلسطينية، بل عن جهود مشتركة للتوصل الى حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

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