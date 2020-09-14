ثقافة الكراهية والدجل والقتل

فضيحة الأميرة هيا تتكرر بحذافيرها بأحد قصور دبي


تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا أظهر سيدة تبكي وتستغيث لإنقاذها، قالوا إنها زوجة الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم نجل شقيق حاكم دبي، والتي كشفت في المقطع عن تعرضها للاضطهاد منذ انفصالها عنه قبل تسعة أشهر مع محاولة الشيخ سعيد اختطاف أطفالهما الثلاثة.

الشيخة زينب جافادلي وهي لاعبة جمباز أذربيجانية سابقة وحاصلة على ميدالية في بطولة العالم، شاركت سلسلة من مقاطع الفيديو عبر تطبيق “إنستجرام”، تستغيث فيها من “مداهمة” أشخاص قالت إنهم مرتبطين بزوجها الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد.

ويمكن سماع “جافادلي” البالغة من العمر 29 عامًا في المقطع وهي تتحدث عن أشخاص تدعي أنهم مرتبطون بزوجها داخل منزلها.

حيث قالت وهي تبكي: “لا أستطيع أن أعطي أطفالي للغرباء، هذه هي الطريقة التي يتعاملون بها معي لا يوجد قانون”.

وعانت زينب ـ بحسب قولها ـ من حملة اضطهاد خلال الأشهر التسعة الماضية تضمنت الإساءة الجسدية والعاطفية وكشفت ما كان يحدث معها: “كان مدير الشيخ يفعل كل هذه الأشياء بي. لم يحاول أحد مساعدتي، قالوا “هذه قضية شيخ، لا يمكننا فعل أي شيء”.

وسمع أيضا في مقطع الفيديو صوت طفل صغير خائف يقول: “لا يمكنك اصطحابنا إلى أي مكان”، ويمكن رؤية أشخاص في الخلفية مجتمعين في فناء الفيلا.

وتضيف جافادلي متحدثة عم معاناتها: “لا، طعام، لا ماء، لا شيء. مضطهدة لمدة تسعة أشهر. سوف يكسرون بابي ويخطفون أطفالي”.

وذكرت زينب أيضا أن هاتفها المحمول الذي كان يحتوي على “أدلة” على المضايقات التي تعرضت لها سُحب منها أيضًا.

وبحسب ناشطون وراصدون للوضع الإماراتي فقد تزوجت جافادلي من سعيد آل مكتوم (43 عامًا) في عام 2015، لكن قبل تسعة أشهر، خرجت من القصر الملكي الذي كانا يعيشان فيه، إلى فيلا خاصة، حيث تعيش مع بناتها الثلاث؛ سناء، (4 أعوام)؛ آسيا (3 أعوام) وسلامة (عام واحد).

ويعيش والداها معها أيضًا منذ انفصالها عن زوجها الذي لديه زوجتان أخريان و11 طفلاً في المجموع.

وعقد النشطاء مقارنة بين أزمة زينب جافادلي وأزمة الأميرة هيا بنت الحسين الزوجة السابقة لحاكم دبي الملياردير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي هربت إلى لندن قبل عامين مع طفليها وأخبرت أصدقاءها أنها تخشى حياتها.

وقضت المحكمة العليا في وقت لاحق بأنها كانت ضحية محاولة اختطاف وإرجاع قسري وتعذيب وحملة تخويف.

ويخشى أصدقاء زوجة الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد من أنها ربما تكون “محتجزة” لعدم وجود تواصل معها منذ شاركت منشوراتها على “إنستجرام”، على الرغم من المحاولات المتكررة للاتصال بها، كما أن مكان أطفالها غير معروف، وزعمت مصادر أن والديها ربما تم القبض عليهما.

من جانبه يقول “ديفيد هاي” محامي حقوق الإنسان، الذي يتبنى قضايا الذين يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان في دبي ودول أخرى: “كنا على علم بقضية زينب لبعض الوقت، تمكنت بعض النساء في هذه الحالة من الفرار ولكن للأسف، لم تفعل الغالبية”.

وأضاف: “في دبي، تُعامل النساء الملكيات والنساء بشكل عام معاملة سيئة للغاية، إنهم محرومون من حقوقهم الإنسانية ولا يُسمح لهم بالعيش بالطريقة التي يريدون، زينب هي عضو في العائلة المالكة تتعرض للاضطهاد”، مشيرا إلى أنها تواجه الترهيب والعزلة “وأخشى ألا ينتهي الأمر بها بشكل جيد”.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فضيحة الأميرة هيا تتكرر بحذافيرها بأحد قصور دبي
الإمارات تتحول إلى مقصد لعصابات ترويج المخدرات
محافظ سقطرى اليمنية: الإمارات أرسلت خبراء إسرائيليين لإنشاء قواعد عسكرية في المحافظة
ترامب يعلن التوصل إلى "اتفاق سلام" بين إسرائيل والبحرين
بالفيديو ... محلل عماني يكشف عن التمدد اليهودي المستقبلي في الدول الخليجية بعد ما يسمى باتفاقية السلام بين الامارات واسرائيل
بدء الاستحلاب "الاسرائيلي" للامارات
بعد الإمارات.. ثلاث دول عربية في قائمة التطبيع مع اسرائيل
تحرك امريكي لدفع ثلاث دول عربية للتطبيع مع اسرائيل
منظمة العفو: السعودية تحتجز اكاديميين ومواطنين فلسطينيين دون تهم لفترات طويلة
ترامب يتوقع انضمام السعودية إلى الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك