ثقافة الكراهية والدجل والقتل

بدء الاستحلاب "الاسرائيلي" للامارات


يتوجه رئيسا بنكي هبوعليم ولئومي في كيان الاحتلال إلى الإمارات الشهر الجاري، في أول زيارة من نوعها مما يثير علامات الاستفهام حول اصرار كيان الاحتلال على أن تكون بداية العلاقات مالية.

ويغادر وفد يقوده بنك هبوعليم في الثامن من سبتمبر أيلول ليزور أبوظبي ودبي حيث سيجتمع مع مسؤولين حكوميين وتجاريين فضلا عن رؤساء البنوك الكبرى في الإمارات.

ووصف الرئيس التنفيذي للبنك دوف كوتلر اليوم الأحد الزيارة بأنها "فرصة فريدة لإقامة علاقات وتعاون اقتصادي بين بلدينا وأنظمتهما المالية، مما سيحقق النمو الاقتصادي للطرفين" حسب تعبيره.

وأضاف أن ثمة "رغبة ثنائية عاجلة" لإقامة علاقات اقتصادية قوية.يرأس الوفد الثاني الرئيس التنفيذي لبنك لئومي ويُجري زيارته في 14 سبتمبر أيلول".

وقال البنك إنه يأمل في أن يمهد الاتفاق الدبلوماسي لتعاون في المجالات المالية وفي التكنولوجيا والصحة والسياحة والزارعة والصناعة.

وكشفت العديد من وسائل الاعلام عن اتفاق بين كيان الاحتلال والولايات المتحدة بتناوب مهمة استحلاب دول المنطقة.

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