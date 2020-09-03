ثقافة الكراهية والدجل والقتل

بعد الإمارات.. ثلاث دول عربية في قائمة التطبيع مع اسرائيل


خلصت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن اتفاق التطبيع مع الإمارات هيأ الظروف الملائمة لتطوير التعاون بين تل أبيب وثلاث دول عربية أخرى، لاسيما في مجال الأمن والتجارة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير وزاري تلقت نسخة منه ذكر أن الاتفاق مع الإمارات يفسح مجالا لتطوير الروابط مع دول خليجية أخرى، وهي، بحسب الاحتمالية، سلطنة عمان والبحرين والسعودية.

وخلص التقرير المؤلف من 11 صفحة إلى أن "شبكة التهديدات التي تواجهها السعودية تتقاطع بشكل ملموس مع تلك التي تواجهها إسرائيل، ما يمهد طريقا للتعاون بين الطرفين في المجال العسكري ومجال الاستخبارات على أساس ثنائي أو ضمن إطار تحالفات إقليمية".

 

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