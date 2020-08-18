ثقافة الكراهية والدجل والقتل

المخبول ضاحي خلفان : إسرائيل جزء لا يتجزأ من الأرض العربية واليهود عيال عمنا


ادعى قائد شرطة دبي سابقا المخبول ضاحي خلفان تميم، إنه على الجميع أن يدرك أن اتفاق الإمارات مع إسرائيل سيكون الطريق إلى بر الأمن والاستقرار وقيام الدولة الفلسطينية على أراضيها.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، "ليس من مصلحة إسرائيل أن تكون في عزلة عن المحيط المجاور لها، وليس للعرب مصلحة في عزل إسرائيل عن دول الجوار".

وتابع قائد شرطة دبي سابقا "إسرائيل دولة في المنطقة وجزء لا يتجزأ من الأرض العربية.. حتى لو قسمتها السياسة.. فإن التاريخ والجغرافيا يجمعنا باليهود".

واكد ان "فكرة رمي إسرائيل في البحر.. من زمان قلنا لكم هذا الكلام فارغا.. وفكرة إسرائيل هو من الفرات إلى النيل كلام فارغ... اجعلوا الأرض واحدة وإن اختلفت الأديان.. اجعلوا البشر أصدقاء.. وإن كانت من قبل أُججت مشاعرها بالكراهية.. زمان قلت لكم اليهود عيال عمنا.. والبعض زعل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد الخميس الماضي، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

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