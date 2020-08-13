ترامب يعلن التوصل إلى ما اسماه بـ "اتفاق سلام تاريخي" بين الإمارات وإسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، التوصل إلى ما وصفه بـ"اتفاق سلام تاريخي" بين إسرائيل والإمارات برعاية الولايات المتحدة.
وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "حدث ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
وأضاف ترامب في بيان أن "ممثلون من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".
وأوضح أن "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط".
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