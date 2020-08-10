ثقافة الكراهية والدجل والقتل

محمد بن سلمان يواجه "قضية خاشقجي" ثانية


كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول دعوى قضائية في الولايات المتحدة تتهم بن سلمان بمحاولة تصفية مسؤول رفيع.

وجاء في المقال: تحاول الإدارة الرئاسية الأمريكية تحديد الموقف من دعوى قضائية رفيعة المستوى رفعها، في محكمة مقاطعة كولومبيا، المساعد السابق لوزير الداخلية السعودي سعد الجابري.

في الدعوى التي رفعها، والتي نُشرت في قاعدة بيانات محكمة مقاطعة العاصمة كولومبيا، يدعي الدكتور سعد أن ولي العهد محمد أمر شخصيا بتصفيته في بلد إقامته.

ما يعرفه المنشق السعودي عن الأسرة الحاكمة لا يتسمح لولي عهد المملكة بتركه طليقاً. في الواقع، كان الدكتور سعد اليد اليمنى لوزير الداخلية السابق، الأمير محمد بن نايف، والذي بات، وفقا لتقارير نشرت في آذار، ضحية ملاحقات من قبل قوات الأمن السعودية.

وأكد محامو المسؤول السابق أن بحوزة موكلهم معلومات تدين ولي العهد، الأمر الذي قد يقوض وضعه لدى الإدارة الأمريكية. يقول المحامون: "قلة من الناس يعرفون عن المدعى عليه بن سلمان ما يعرفه الدكتور سعد. لهذا السبب يتمنى المدعى عليه موته، ولهذا السبب اتخذ بن سلمان إجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية لتحقيق هذا الهدف".

وفي وقت سابق أصبح معروفًا أن أحد أبناء الجابري، خالد، الذي يعيش مع والده في كندا، لجأ إلى خدمات جماعات الضغط الأمريكية. وتمكن من التعاقد مع المتحدث السابق باسم مقر حملة دونالد ترامب، الاستراتيجي السياسي باري بينيت، من أجل "تحقيق هجرة مواطنين أجانب لأسباب إنسانية". وبحسب الوثائق الرسمية، ربما كان الأمر يتعلق بأطفال الجابري الذين احتجزهم محققون سعوديون في الرياض.

وما زال من غير الواضح كيف ستؤثر هذه الحملة برمتها على موقع ولي العهد في الولايات المتحدة، لكن حقيقة أن بن سلمان كان مستعدا لتكرار "قضية خاشقجي" ستثير موجة استياء جدية في المؤسسة الأمريكية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محمد بن سلمان يواجه "قضية خاشقجي" ثانية
المفتش العام الامريكي يتهم تركيا بالاستمرار بدعم “داعش” الارهابي
صحيفة أمريكية: ترامب رفض بشدة مقترح العاهل السعودي غزو قطر
بولتون : على الادارة الامريكية المقبلة العمل على تفكيك العراق ودعم الدولة الكردية
دراسة: الولايات المتحدة ارتكبت “إبادة جماعية” بين عامي 1929 و1974 بحق السود
صحيفة أمريكية تكشف كيف "بدد" مسؤول الاستخبارات السعودي السابق 11 مليار دولار
القبض على مستشار بن زايد السابق بجريمة يندي لها الجبين!
بالفيديو ... محلل اسرائيلي يقول ان العالم العربي يتعامل مع اسرائيل بالخفاء
رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق يكشف عن تطوير علاقات جيدة مع دول خليجية
ولي عهد السعودية ينفق 60 ألف دولار على هذه اللعبة الالكترونية
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك