ثقافة الكراهية والدجل والقتل

صحيفة أمريكية: ترامب رفض بشدة مقترح العاهل السعودي غزو قطر


كشفت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن السعودية اقترحت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقوم بغزو دولة قطر، بعد فرض حصار عليها في يونيو سنة 2017.

وقالت الصحيفة في تقرير تناولت فيه الأزمات التي تعيشها منطقة الشرق، والأزمة الخليجية، إن "العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اقترح في اتصال هاتفي على الرئيس دونالد ترامب في السادس من حزيران 2017 غزو قطر وذلك بعد يوم من فرض حصار ضدها"، مضيفة أن "ترامب رفض هذا المقترح بشدة".

وأوضحت الصحيفة أن "واشنطن طلبت بعد ذلك من الكويت القيام بوساطة بهدف حل الصراع داخل حدود مجلس التعاون الخليجي".

تجدر الإشارة إلى أن السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر، قررت يوم 5 حزيران سنة 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وفرضت حصارا يمنع الدوحة من استخدام المجالات الجوية والبرية والبحرية لهذه الدول.

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