بولتون : على الادارة الامريكية المقبلة العمل على تفكيك العراق ودعم الدولة الكردية

دعا المستشار السابق للأمن القومي الأميركي جون بولتن إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد إجراء الانتخابات الأميركية، عاداً “تفكك العراق نافعاً جداً”.

وقال بولتن في تصريح متلفز في الواقع، لا أظن أن لدى أميركا سياسة فاعلة بخصوص الكرد. رغم أن ذلك للأسف لا يجعلنا مختلفين عن كثير من الدول الأخرى، خاصة في أوروبا. عندما تراجع التاريخ الطويل للحركة القومية الكردية، تجد أنها توفرت لها أحياناً فرص يرافقها احتمال اتخاذ خطوات كبيرة باتجاه إقامة دولة، وكانت هناك مرات تم فيها إيقاف وعرقلة تلك الخطوات لجرها إلى الوراء. منذ فترة طويلة”؟

واضاف” أصبحت مقتنعاً بأن تفكك العراق شيء نافع.

على أميركا على الأقل أن تعترف بدولة كردية في هذا الجزء من كردستان الذي يقع ضمن إطار العراق. لكن المسألة أصعب فيما يتعلق بالكرد في الدول الأخرى بالمنطقة. أنا أرى أن هذا أمر يجب على أميركا أن تتعامل معه بصورة ستراتيجية. لأنه يمكن أن تكون نتيجته مهمة جداً وإيجابية.”.

وتابع بولتن: أعتقد لنفس السبب الذي جعلها تعترض على الاستفتاء. أنا لا أفهم دوافع العراقيين. أنا أعتقد أن هذا جزء من مشكلة التخندق في خندق واحد إلى القوات العسكرية في جهودها للقضاء على خلافة داعش. لأنه عندما بدأ أوباما بخوض تلك الحرب”.