ثقافة الكراهية والدجل والقتل

رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق يكشف عن تطوير علاقات جيدة مع دول خليجية


كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود أولمرت، الاثنين، عن تطوير علاقات جيدة مع بعض الدول الخليجية.

وقال أولمرت في مقابلة متلفزة، :" لا أريد أن أضع أحدا ما في وضع حرج. وسأقول إننا طوّرنا علاقات غير رسمية جيدة مع بعض الدول التي لا تربطنا معها علاقات ديبلوماسية... في الحقيقة، عندما حضر وزير الخارجية السعودي مؤتمر أنابوليس حيث ألقيتُ كلمة علنية كان يصفّق لي. هذا يخصّ أيضا دولة الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى".

وتابع: "التقيتُ مع أمير قطر السابق في باريس بشكل علني. إضافة إلى ذلك كانت لدي زيارات متعدّدة إلى مصر والأردن في إطار تطوير العلاقات مع هتيْن الدولتيْن".

واضاف أولمرت، :"زرتُ منطقة الخليج.. لا أعرف كم عدد القصور التي زرتُها لكنني قد زرتُ بعض البيوت الرائعة".

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