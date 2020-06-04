ثقافة الكراهية والدجل والقتل

صحفي امريكي يفضح ادارة ترامب والكونغرس الامريكي حول فايروس كورونا ويقول انهم مولوا دفع رواتب للعمال قبل ظهور المرض بعام


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صحفي امريكي يفضح ادارة ترامب والكونغرس الامريكي حول فايروس كورونا ويقول انهم مولوا دفع رواتب للعمال قبل ظهور المرض بعام
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