ثقافة الكراهية والدجل والقتل

إسرائيل تحتفي بكاتب سعودي يتحدث عن التطبيع معها


احتفت الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بكاتب سعودي يتحدث عن التطبيع مع بلادها.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أشادت فيه بالكاتب السعودي، عبد الرحمن العكيمي.

وقالت الخارجية الإسرائيلية "آن الأوان أن نقول وداعا للغة التخوين".

وتابعت صفحة "إسرائيل بالعربية"، قائلة:  يحمل الكاتب السعودي عبدالرحمن العكيمي، في مقال على جريدة عكاظ على الاتهامات الموجهة للسعودية لدى مراعاة مصلحتها، في إمكانية إقامة علاقات مع إسرائيل، في مختلف المجالات، سيما وأن مثل هذه العلاقات متاحة مع العديد من الدول العربية والإسلامية.

واقتبست الخارجية الإسرائيلية مقطعا من مقال العكيمي، الذي يقارن فيه بين بلاده وبين دول أخرى سارت في درب التطبيع مع إسرائيل.

 

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