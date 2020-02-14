وفد يهودي أميركي يزور السعودية

أفادت وسائل إعلام، بأن وفدا يهوديا أمريكيا قام في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بزيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 25 عاما، إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليهودية JTA الخميس، أن الوفد الذي ضم مسؤولين من “مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى” الذي يحظى بتأثير ملموس على سياسات الولايات المتحدة زار المملكة الاثنين والثلاثاء الماضيين وعقد اجتماعات مع مسؤولين سعوديين بارزين، وكذلك مع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وزير العدل السابق محمد العيسى.