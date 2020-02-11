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ثقافة الكراهية والدجل والقتل
ايدي كوهين يغرد بالدعاء لجعل اولاد الحكام العرب ان يكونوا مثل ابائهم يحفظون امن اسرائيل
علي محسن راضي
68
2020-02-11
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