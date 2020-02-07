ثقافة الكراهية والدجل والقتل

نتنياهو يسخر من أردوغان: يسميني بهتلر يومياً لكن التجارة بين تركيا وإسرائيل تتنامى


سخر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الجمعة، من تصريحات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً تنامي العلاقات التجارية بين الدولتين رغم الخطاب العلني الذي تعتمده حكومة أنقرة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله، أثناء تجمع انتخابي لحزبه "الليكود" في مدينة رعنانا، إنه على ما يبدو "آخر إسرائيلي لا يسافر إلى تركيا".

وتطرق نتنياهو، إلى التصريحات المتكررة التي قارنه فيها الرئيس التركي بالزعيم النازي أدولف هتلر، مؤكداً : "كان يسميني بهتلر سابقا كل ثلاث ساعات، والآن يفعل ذلك كل ست ساعات، غير أن التجارة (بين إسرائيل وتركيا) تتنامى"

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