تقديم لوائح اتهام بقضايا فساد ضد نتنياهو

قدّم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، الثلاثاء، لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت "روسيا اليوم" أن "المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، قدّم، اليوم، لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو".

وكان نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه أبلغ الكنيست قراره سحب طلبه منحه الحصانة من الملاحقة القضائية في ثلاث قضايا جنائية تم فتحها ضده، فيما أوضح أنه لا يريد أن تعرقل المداولات البرلمانية في هذا الشأن اتخاذ الخطوات المصيرية المتعلقة بخطة السلام الأمريكية، المعروفة بـ"صفقة القرن".