السعودية تدفع 500 مليون دولار مقابل نشر قوات أمريكية

دفعت المملكة العربية السعودية نحو 500 مليون دولار، للبدء في تغطية تكاليف القوات الأمريكية العاملة في البلاد.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه قوله، إن المملكة سددت هذه الأموال في كانون الاول المنصرم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي، في مقابلة مع القناة ذاتها، أن الرياض "قد أودعت بالفعل مليار دولار في البنك".

وقالت ريبيكا ريباريش، المتحدثة باسم البنتاغون، إنه "تماشياً مع توجيهات الرئيس لزيادة تقاسم أعباء الشركاء، أشركت وزارة دفاع السعودية في تقاسم تكلفة عمليات النشر هذه (للقوات الأمريكية)، التي تدعم الأمن الإقليمي وتمنع الأعمال العدائية. وقد وافقت الحكومة السعودية على المساعدة في ضمان تكلفة هذه الأنشطة، وقد قدمت المساهمة الأولى".

وأشارت المتحدثة باسم البنتاغون إلى أن "المناقشات جارية لإضفاء الطابع الرسمي على آلية للمساهمات المستقبلية التي تعوض تكلفة عمليات نشر القوات".