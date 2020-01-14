ثقافة الكراهية والدجل والقتل

القبض على حاخام يهودي يمارس العبودية مع خمسين امرأة


ألقت شرطة الكيان الصهيوني القبض على حاخام في حي يقطنه عدد كبير من اليهود الأرثوذوكس للاشتباه في تورطه باحتجاز نحو خمسين امرأة وطفلا في ظروف شبيهة بالعبودية.

وأُلقي القبضُ على الحاخام اثر مداهمة الشرطة لمجمع سكني في حي بوخاريم وسط القدس المحتلة عقب الاشتباه في إدارته جماعة مغلقة تجعلُ النساء والأطفال في ظروف تُشبهُ العبودية.

وقالتْ الشرطةُ إن النساء تعرضْن للعقاب بطرق مختلفة، وسُرقتْ أموالُهُن. وينفي المشتبهُ فيه وهو في العقد السادس من عمره ارتكاب أي مخالفات.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "اعتقال حاخام يهودى في الستينات من العمر قام باغتصاب عشرات النساء والأطفال القصر بزعم تعليمهم طقوس دينية بمدينة القدس".

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