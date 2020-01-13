مواطن امريكي يستهزا بترامب ويقول انه جبان اغتال قاسم سليماني وهرول لاسرائيل والسعودية ليقول لهم احموني

استهزا مواطن امريكي برئيسه دونلاد ترامب نتيجة لما اقترفه من جريمة غادرة متمثلة باغتيال الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني

وقال هذا المواطن من خلال نشره فيديو على اليوتوب ان دونلاد ترامب قتل قاسم سليماني العدو الكبير لتنظيم داعش والعدو الكبير لتنظيم القاعدة وهو الذي قتل اكثر من غيره الارهابيين المنتمين للقاعدة وداعش والوهابية

واضاف ان قاسم سليماني هو القائد في الجمهورية الاسلامية الذي كافح الارهابيين وحاول الارهابيون اغتياله اكثر من مرة ولكن الولايات المتحدة الامريكية قامت مالم تستطيع ان تقوم به القاعدة وداعش وهو اغتيال اعظم عدو لهم

هذا الامر جبن من ترامب وهو الان غير جاد في حماية الولايات المتحدة الامريكية من ارهاب السعودية وغير جاد في حماية البلد من القاعدة وداعش وهرول الى السعودية والى اسرائيل وقال لهم احموني رجاءا لقد قتلت اكبر عدو للوهابية والقاعدة وداعش واستدرك قائلا هذا جبن وعار لانه سيدمر مستقبل امريكا