أميركا تعارض قرار الجنائية الدولية إجراء تحقيق بجرائم إسرائيل في فلسطين

أعلنت واشنطن معارضتها لقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق كامل بجرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية مايك بومبيو.

وجاء في بيان بومبيو الذي نشره المكتب الصحفي للخارجية الأميركية: "نحن نعارض بشدة هذا التحقيق وأية أعمال أخرى تهدف إلى اضطهاد إسرائيل ظلما. وكما أوضحنا عندما اعتزم الفلسطينيون الانضمام إلى نظام روما الأساسي، فإننا لا نعتقد أنه يمكن اعتبار فلسطين دولة ذات سيادة".

وأضاف البيان: "وبالتالي لا يحق لها (فلسطين) الانضمام لنظام هذه المحكمة ونيل العضوية الكاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".