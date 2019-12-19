ثقافة الكراهية والدجل والقتل

واشنطن تهاجم القرار الأممي الخاص بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي


هاجمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر عام 2016، والذي طالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت كرافت خلال مداخلة لها بجلسة مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم بالمنظمة الدولية بنيويورك حول “الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”، بأن القرار يوجه انتقادات “غير عادلة” للكيان الإسرائيلي.

وأكدت كرافت مساندة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت السفيرة الأمريكية لأعضاء المجلس “قلت لكم من قبل، وسأقول مرة أخرى اليوم، إن إسرائيل ليس لديها صديق أفضل من كيلي كرافت”.

وهاجمت المندوبة الأمريكية بشدة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016 والذي طالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث صرحت بأن “إدارة ترامب تعارض بشدة هذا القرار لأنه قرار من جانب واحد، ويوجه انتقادات غير عادلة لإسرائيل”.

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2334 بأغلبية 14 صوتا (من أصل 15 دولة) وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 .

وأكد القرار عدم شرعية إنشاء الكيان الإسرائيلي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس المحتلة، وطالب الكيان الإسرائيلي بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان المنسق الأممي الخاص لـ”عملية السلام” بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، قد أبلغ أعضاء المجلس خلال الجلسة نفسها بأن الكيان الإسرائيلي لم يلتزم بقرار المجلس رقم 2334.

وجدد المسؤول الأممي تأكيده على أن “إنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي سند قانوني ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، على النحو المذكور في القرار 2334، ويجب وقفه فورا وبشكل كامل”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واشنطن تهاجم القرار الأممي الخاص بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي
فضيحة ٠٠٠ محامي ترامب يقول ان الاخير كان يكذب ويهدد المسؤولين في العالم
وزير الخارجية الامريكي يتعرض لموقف محرج عندما قدمت له اعلامية ايطالية طعام للكلاب حتى يتعلم الوفاء
وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي
اللجنة القضائية في البرلمان الأمريكي تصادق على التهمة الأولى لترامب
الغارديان: ترامب لا يمكنه التوقف عن الكذب
نيويورك تايمز: 8 تهم يستحق ترامب بموجبها العزل
أمير إماراتي زار "إسرائيل" وعالج زوجته في أحد مستشفياتها
زوج المستشارة الأولى في البيت الأبيض: زوجتي تساعد ترامب على ارتكاب جرائم
السعودية تعذب المعتقلات بالجلد على افخاذهن واجبارهن على الاحتضان!
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك