وزير الخارجية الامريكي يتعرض لموقف محرج عندما قدمت له اعلامية ايطالية طعام للكلاب حتى يتعلم الوفاء

تعرض وزير الخارجية الامريكي بومبيو لموقف محرج اثناء عقده لمؤتمر صحفي مع نظيره الايطالي

والموقف المحرج والفضيحة الكبيرة لبومبيو تمثلت بقيام احدى الاعلاميات الايطاليات بتقديمها طعاما الكلاب للوزير الامريكي

وقالت له تناولو هذا الطعام 3 مرات في اليوم قد تتحلون بالوفاء والصدق فالكلاب اوفى وأصدق منكم ولان بومبيو لا يعرف اللغة الايطالية اعتقد انها هدية ثمينة له فحاول اظهارها لوسائل الاعلام الامر لكن هذا الامر اثار غضب الوزير الايطالي وحاول طردها فتدخل طاقم الحماية وسحبوها الى الخارج .