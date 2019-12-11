ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الغارديان: ترامب لا يمكنه التوقف عن الكذب


ترامب سوف يغشك في ملعب الجولف ثم يشتري لك وجبة غداء"، عنوان مقابلة صحفية أجرتها الغارديان مع الكاتب الأمريكي ريك ريلي، مؤلف كتاب "قائد الغش: كيف يفسر الجولف شخصية ترامب".

وحسب ريلي، فإن الرئيس الأمريكي "أسوأ غشاش على الإطلاق ولا يعبأ بمن يعلم عنه ذلك".

وتأتي أهمية ريلي من أنه عرف ترامب عن قرب لمدة ثلاثين عاما.

واستنادا إلى هذه الخبرة الطويلة يقول ريلي إن الجولف "يكشف الكثير من القبح في هذا الرئيس"، فهذه الرياضة هي "لعبة التنظيم والانضباط الذاتي، فهي لعبة أمينة غير أن هذا الرجل (ترامب) ترك لطخة قبيحة كبيرة بحجم البرتقالة عليها".

يشتهر ريلي بكتاباته في شؤون الرياضة فضلا عن كونه روائيا وكتابا له أسلوبه الخاص المميز في التوصيف.

ومن بين ما يكره الكاتب في ترامب هو أنه "جعل من الولايات المتحدة بلد يبدو غبيا"، كما يكره أيضا "ما يفعله (الرئيس الأمريكي) بكوكبنا... وبالأطفال الصغار على الحدود".

ويدعي ريلي أن ترامب "يغش في لعبة الجولف"، مضيفا أنه "اتصل باتحاد الجولف الوطني (الأمريكي). وقالوا إن 90 في المئة من لاعبي الجولف لا يغشون، الجولف لعبة أمينة غير أن هذا الرجل (ترامب) ترك وصمة على اللعبة، وهذا يجعلني أشعر بالقرف".

وقد تحدى ريلي ترامب أن يلعب معه الجولف مقابل 100 ألف دولار بشرط أن تكون هناك كاميرا تتابعهما أثناء اللعب. ويقول إن الرئيس الأمريكي لم يستجب للعرض.

ووفق رأي الكاتب الأمريكي في ترامب، فإن الرئيس الأمريكي: لن يشهد أمام جلسات الاستماع الخاصة بمحاسبته برلمانيا لأنه لا يمكنه التوقف عن الكذب".

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