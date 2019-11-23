زوج المستشارة الأولى في البيت الأبيض: زوجتي تساعد ترامب على ارتكاب جرائم

اتهم جورج كونواي، زوج المستشارة الأولى في البيت الأبيض كيلين كونواي، زوجته بأنها تشجع و”تُمكنّ” الرئيس “المجرم”دونالد ترامب.

ووصف كوناوي الرئيس الأميركي، ايضاً، بأنه مصاب بمرض نفسي وصاحب سلوك اجرامي. ولم ترد الزوجة المستشارة كيلين على طلبات للتعليق من الصحافة الأميركية.

وتأتي هذه التعليقات ضمن سلسلة تصريحات تشير إلى توتر بين كبيرة مستشاري ترامب وزوجها.

وكان جورج كوناوي يرد على ظهور لترامب في برنامج”فوكس والأصدقاء”، حيث قال ترامب خلال اللقاء إن كيلين رائعة ولكنها متزوجة من رجل مخبول.

واقترح ترامب في تعليق مفاجئ أن مستشارته كيلين قد تكون مسؤولة نوعاً ما عن عدم الاستقرار العقلي المزعوم لزوجها.

وقال ترامب:” لا بد أنها فعلت شيئاً له.. أنا لا أعرف ماذا فعلت كيلين بهذا الرجل لأنني لا أعرفه.. لقد فعلت بعض الاشياء السيئة لأن هذا الرجل مجنون”.