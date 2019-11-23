السعودية تعذب المعتقلات بالجلد على افخاذهن واجبارهن على الاحتضان!

أفادت صحيفة “آي” البريطانية، السبت، بأن السلطات السعودية تمارس شتى أنواع التعذيب بحق النساء الناشطات المعتقلات من بينها الجلد على افخاذهن واجبارهن على التقبيل والاحتضان.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه نقلا عن منظومة هيومن رايتس ووتش إن “أربع معتقلات من الناشطات السعوديات تعرضن لتعذيب تضمن الجلد على أفخاذهن والتقبيل والاحتضان الإجباري والصعق الكهربائي والتحرش كشرط لإطلاق سراحهن”.

وأضافت، أن “ما سماه بن سلمان تحديثا للبلاد، “كان مجرد عمليات تجميلية فقط مثل السماح للمرأة بقيادة السيارات، وهو ما سوقته المملكة خارجيا لكن على المستوى الداخلي تزايدت مستويات قمع الحريات حسب ما تقول منظمة هيومان رايتس ووتش”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ولي عهد السعودية تمتع بسلطات واسعة منذ تولى والده الطاعن في السن حكم المملكة بداية عام 2015، وأصبح لاحقا الحاكم الفعلي للبلاد”.