عزف النشيد الاسرائيلي في ابو ظبي وفيه كلمات تدعو الى قطع رقاب العرب

هل يعرف العرب ترجمته؟

المضحك، أن بعض القادة العرب، يقفون له بإحترام.

" ليرتعد كل سكان مصر وكنعان وبابل، ونرى دمائهم تراق و رؤسهم مقطوعة "

لماذا لا يتم شرح النشيد الوطني الإسرائيلي لأولادنا في المدارس العربية، كنوع من الثقافة والعلم بالشيئ، خير من الجهل به ؟

لكي يعلم كل عربي من هو عدوه !

تعال معي، لنتعرف على ترجمة حرفية دقيقة، للنشيد القومي الإسرائيلي، الذي يعزف في المناسبات والأعياد، وعند إستقبال الرؤساء والسفراء، في إسرائيل، (ومن ضمنهم سفراء عرب)

ولماذا ؟ يضغطون علينا لتغيير مناهج التعليم لدينا، وتعديل تفسير بعض الآيات القرآنية، ولم يطرح يوما عليهم تغيير نشيدهم الوطني الرسمي !

فماذا يقول النشيد الوطني الإسرائيلي؟

ولماذا إختار اليهود هذا النشيد لإسرائيل الصهيونية، وهو يحمل شعارات دينية بغيضة لدولة تدعي أنها متحضرة وديمقراطية؟

כל עוד בלבב פנימה

נפש יהודי הומיה

ולפאֲתי מזרח קדימה

עין לציון צופייה -

עוד לא אבדה תקוותנו

התקווה בת שנות אלפיים

להיות עם חופשי בארצנו

ארץ ציון וירושלים

ترجمة النشيد :

- *طالما تكمن في القلب نفس يهودية* !

- *تتوق للأمام ، نحو الشرق*

- *أملنا لم يصنع بعد* !

- *حلم ألف عام على أرضنا*

- *أرض صهيون وأورشليم*

- *ليرتعد من هو عدو لنا*

- *ليرتعد كل سكان ( مصر وكنعان*)

- *ليرتعد سكان (بابل )*

- *ليخيم على سمائهم الذعر والرعب منا*

- *حين نغرس رماحنا في صدورهم* !

- *ونرى دماءهم تراق*

*ورؤوسهم مقطوعة* !

- *وعندئذ نكون شعب الله المختار حيث أراد الله*

سؤا ل يستحق الطرح، من هم الإرهابيون الأصليون و قُطّاع الرؤوس والدمويون ؟