ثقافة الكراهية والدجل والقتل

ترامب يصدر عفوا عن ضباط متهمين بارتكاب جرائم حرب


أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا يوم الجمعة عن ضابطين بالجيش متهمين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

وحسب (رويترز)، أعاد ترامب لقائد فصيلة بالقوات الخاصة التابعة للبحرية في العمليات في العراق رتبته السابقة.

وقال منتقدون إن هذه الخطوة للرئيس الاميركي ستقوض العدالة العسكرية وتبعث برسالة مفادها أنه سيتم التغاضي عن الفظائع التي يتم ارتكابها في ساحات القتال.

وكانت هيئة محلفين قد عاقبت "إدوارد غالاغر" قائد فصيلة بالعمليات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية بتخفيض الرتبة العسكرية فضلا عن عقوبة مالية، رغم تبرئته من تهمة قتل أسير من ارهابيي جماعة "داعش"، لكنها أدانته بالظهور في صورة مع جثة الأسير.

وفي ختام محاكمة "غالاغر" في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، قررت المحكمة تبرئته من تهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق عام 2017، تشمل قتل أسير من جماعة "داعش" الوهابية وسجين عراقي أُحيل إلى وحدته لتلقي العلاج الطبي.

وفي حديثه لهيئة المحلفين قبل الحكم، قبل غلاغر "المسؤولية الكاملة" عن ظهوره في الصورة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن "غالاغر" كان يتفاخر أمام عناصر وحدته بعدد الأشخاص الذين قتلهم، بمن فيهم نساء.

في المقابل، أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي تدخل قبل أشهر من أجل الإفراج عن "غلاغر" من الحبس الاحتياطي، بتبرئته في منشور على "تويتر".

وكتب يقول: "أقدم التهاني للقائد بالعمليات الخاصة إيدي غلاغر ولزوجته الرائعة أندريا ولأسرته بأكملها. لقد مررتم جميعا بمحنة. سعيد أني استطعت المساعدة!".

وغلاغر (39 عاما) حصل مرتين على ميدالية النجمة البرونزية.

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