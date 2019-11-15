بالفيديو .... هذه هي ديمفراطية امريكا واسرائيل ... طفلة تبكي اباها بعد ان اعتقله جيش الكيان الصهيوني

الى حكام الدول الخليجية التي قامت بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني الغاشم شاهدوا هذا الفيديو المؤلم الذي يصور طفلة تبكي اباها بعد ان اعتقله الجيش الاسرائيلي المجرم امامها , اسمعوا شهقاتها يا اوباش , اسمعوا انينها يا اولاد الزانية وبعد ذلك اذهبوا ووطدوا علاقاتكم مع هذا الكيان الغاصب والمجرم

الى كل من يتغنى بديمقراطية امريكا واسرائيل ويريد تطبيقها في منطقتنا شاهدوا هذا الفيديو المؤلم وتذكروا ان لديكم ابناءا وبنات سيكونون بهذا الموقف عندما يتم اعتقالكم على حين غرة لاي سبب كان

نترككم لتشاهدوا هذا الفيديو فما عاد الكلام ينفع معكم ولكن هذه الصور ابلغ واكبر لعله يعرق جبينكم