ثقافة الكراهية والدجل والقتل

نانسي بيلوسي: ترامب اعترف بالرشوة


قالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب قد اعترف بالرشوة.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي اليوم الخميس إن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب اعترف بأفعال ترقى إلى حد الرشوة في 'فضيحة أوكرانيا' في قلب تحقيقات المساءلة بقيادة الديمقراطيين، حسب 'رويترز'.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي 'الرشوة هي منح أو حجب المساعدة العسكرية مقابل بيان علني بإجراء تحقيق مزيف في الانتخابات. هذه رشوة'. 'ما اعترف به الرئيس وقال إنه مثالي، أقول إنه خطأ تام. إنها رشوة'.

وبدأت أمس أولى الجلسات العلنية بمجلس النواب الأمريكي، في إطار تحقيق بشأن مساءلة الرئيس، دونالد ترمب، فيما إذا كان ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2020.

جاءت هذه الجلسات عقب جلسات استماع طويلة حول القضية الأوكرانية، بدأت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وجرت بشكل سري في الكونغرس لعزل ترامب.

وكان موظف في الاستخبارات الأميركية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 تموز/يوليو الماضي، بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 أيلول/سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن. وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

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