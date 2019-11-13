نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !

كشف حساب “معتقلي الرأي” -المعني بمتابعة شؤون المعتقلين في السعودية- عن وفاة الداعية فهد القاضي في أحد سجون المملكة يوم أمس الثلاثاء.

وذكر “معتقلي الرأي” أنّ “القاضي” معتقل منذ 2016 على خلفية خطاب نصيحة سري وجهه للديوان الملكي، وقد حُكم عليه الشهر الماضي بالسجن 6 سنوات.

وكان “معتقلي الرأي” قال إن “القاضي” وهو باحث شرعي ومحتسب بهيئة الأمر بالمعروف، تم اعتقاله في سجن الملز الجنائي.

وقال الحساب إنه في عام 2013 وجه الداعية القاضي “رسالة مناصحة” لوزير التربية بعنوان “ذوات الخدور وصهوات الخيول” .

ولفت “معتقلي الرأي” إلى أنّ القاضي “نبيل الجبرين” هو الذي أصدر الحُكم على الشيخ القاضي.

يشار الى انه منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد السعودي، استحدثَ “هيئة الترفيه” برئاسة تركي آل الشيخ، التي بدأت بإقامة الحفلات بمشاركة مشاهير العالم