ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الديمقراطيون يكشفون شهادات تدين ترامب في فضيحة أوكرانيا


نشر نواب ديمقراطيون، مجموعة أولى من نصوص إفادات سرية أدلى بها دبلوماسيون أميركيون ضمن التحقيقات الجارية بحق الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، بهدف إطلاق إجراءات عزله، في وقت رفض محام للبيت الأبيض يشتبه بتورطه في “فضيحة أوكرانيا”، الإدلاء بشهادته.

ويقول هؤلاء النواب إن تلك الإفادات تدين ترامب فيما باتت تُعرف في الإعلام الأميركي بـ”الفضيحة الأوكرانية”.

وتمثل نصوص إفادتي السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش، وكبير مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ماكينلي، المرحلة الأخيرة من التحقيق بشأن إن كان ترامب مارس ضغوطًا على نظيره الأوكراني، للمساعدة في تشويه سمعة منافس ترامب المحتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020، الديمقراطي جو بايدن.

وقال رؤساء لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأميركي، في بيان عبر “تويتر”: “بينما نتجه نحو هذه المرحلة العامة الجديدة من تحقيق العزل، سيشرع الشعب الأميركي برؤية الأدلة التي جمعتها اللجان”.

وأضافوا: “نصوص المقابلات التي أُجريت مع السفيرين يوفانوفيتش وماكينلي تظهر بوضوح كيفية موافقة الرئيس ترامب على إقالة دبلوماسي نشط يحظى باحترام كبير بناء على أكاذيب عامة وتشويه سمعة ضد السفيرة يوفانوفيتش وعملها لداعم الأهداف الراسخة للسياسة الخارجية الأميركية لمكافحة الفساد”.

وأصدر رؤساء اللجان بمجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مئات الصفحات من الإفادتين اللتين، كما يقولون، تُظهران كيف استغل ترامب ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا كوسيلة للضغط على نظيره الأوكراني. 

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