ثقافة الكراهية والدجل والقتل

مجتهد: ابن سلمان ضاعف جرعة المهدئات التي يتناولها عقب هجوم أرامكو


أكد حساب "مجتهد" الشهير بتسريباته على تويتر، أن ولي العهد السعودي يعيش حالة نفسية صعبة تكاد تصل للانهيار العصبي ما دفعه لمضاعفة جرعة المهدئات التي يتناولها عقب هجوم بقيق الذي كبد المملكة خسائر غير مسبوقة بتاريخها.

وقال "مجتهد" في تغريدة له بتويتر إن محمد ابن سلمان في حالة إحباط وارتباك مما اضطره لمضاعفة جرعة المهدئات بعد بقيق، مضيفا أنه يتظاهر بالتماسك وهو في الحقيقة مضطرب وقلق يكاد يصل لانهيار عصبي.

وتابع موضحا: "آل سعود هذه المرة أخذوا الأمر على محمل الجد خوفا على مصير النفط وخوفا من حرب تقضي عليهم، وترسخت لديهم قناعة أن عدم تدارك الوضع زوالهم".

وتأتي تغريدة "مجتهد" لتؤكد ما ذكره حساب "العهد الجديد" الشهير بتويتر عن انهيار معنويات ابن سلمان عقب الهجوم الذي استهدف أكبر معملين لتكرير النفط في المملكة بمقر أرامكو في بقيق وأسفر عن إيقاف السعودية لنصف إنتاجها من النفط.

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