ثقافة الكراهية والدجل والقتل

نتنياهو يعلق على لحظة "هروبه" من صواريخ غزة


علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على لحظة "هروبه" من التجمع الانتخابي، (أول أمس الثلاثاء).

وأكد نتنياهو أن لحظة "هروبه" من صواريخ فلسطينية أطلقت عليه من قطاع غزة، أنه التزم بتعليمات "الشاباك" (المخابرات الإسرائيلية الداخلية).

واكد نتنياهو ردا على سؤال قناة "كان" الاسرائيلية، حول تلك اللحظة، أنه تعامل مع لحظة الهروب "بهدوء وبحالة من البرود التام"، وبأنه تحدث مع الحضور بكل هدوء، وانسحب من القاعة بكل هدوء وبرود أيضا، بناء على تعليمات "الشاباك" وفقا لتعبيره.

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، شريط فيديو يوضح إجلاء نتنياهو وهروبه بعد إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنتي أشدود وأشكلون، شمال قطاع غزة، بعدما أطلقت 5 صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنتين.

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نتنياهو يعلق على لحظة "هروبه" من صواريخ غزة
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