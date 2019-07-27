التحالف الأمريكي يقر بقتل 1300 مدني في سوريا والعراق  

كشف تقرير للتحالف الاميركي عن عدد المدنيين الذين قضوا خلال عملياته العسكرية في سوريا والعراق منذ العام 2014.

واذعن التحالف بأن أكثر من 1300 مدني قتلوا خلال ما اسماها عملياته العسكرية ضد تنظيم “داعش” في كل من سوريا والعراق منذ بداية انطلاقها عام 2014.

وجاء في التقرير الشهري للتحالف، أنه نفذ منذ اب/أغسطس عام 2014 وحتى نهاية حزيران/يونيو 2019، ما مجموعه 34 ألفا و514 غارة جوية. وحسب إحصاءات التحالف، قتل خلال تلك الفترة ما لا يقل عن 1321 مدنيا، مبررا ذلك بأنه كان “بشكل غير متعمد”.

يذكر أن التحالف الاميركي بدأ تدخله في العراق في اب/أغسطس 2014 ، ومنذ الشهر التالي، شملت العملية الأراضي السورية. ولم يتم إنهاء العملية حتى الآن،وذلك بذريعة محاربة “داعش” التي انتهت وجودها في العراق وسوريا على حد كبير