ثقافة الكراهية والدجل والقتل

ضاحي خلفان: لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران؟!


تساءل نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، في تغريدة عبر "تويتر"، عن سبب اختلاف تعامل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع العرب عن تعامله مع إيران.

وقال خلفان: "لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران".

ورد مغردون على ضاحي خلفان، فقال بعضهم إن الغرب فشل في التعامل مع تهديدات إيران، وأجاب آخرون أن السبب هو تفرق وتشتت قادة العرب، فيما دعاه آخرون إلى توجيه هذا السؤال إلى القادة العرب أنفسهم.

فعلا..فشل الغرب في التعامل مع تهديدات ايران

ويبدو ان هدفهم تضخيم ايران وجعلها شرطي المنطقة

لاحل الا بقوة العرب وهذا ماتسعى اليه السعودية والامارات ومصر..وماتعمل ضده قطر والتنظيمات الارهابية العربية سواء التابعه لايران او تركيا

— وطني الحبيب (@albjli2014) July 22, 2019

بسبب تفرق وتشتت قادة العرب والذين جعلوا من أنفسهم نعاجاً عن ترامب وأسوداً وضباعاً على بعضهم البعض وترامب يحترم القوي فقط ويعمل له ألف حساب

— 🇶🇦سنافي قِطَر🇶🇦 (@Qatar2k2) July 22, 2019

عليك توجيه هذا السؤال لحكام العرب ليس للمغردين

— متابع (@Moutaba221) July 22, 2019

وتشهد منطقة الخليج تصعيدا خطيرا بين الولايات المتحدة ودول عربية من بينها السعودية والإمارات من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة، وأمر ترامب بشن هجمات جوية ردا على ذلك، ثم ألغى العملية قبل دقائق فقط من شنها.

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