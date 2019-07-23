البارونة شاكلتن: محامية الاميرة هيا في "محكمة القرن"

ينتظر العالم جلسة "محكمة القرن" بين الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي والاميرة هيا التي لجأت الي المملكة المتحدة ، والتي حدد لها ٣٠ تموز ٢٠١٩.

من ضمن ما يبحث للعرض على المحكمة الطلاق والتسوية وحضانة الأطفال وطلب عودة الاميرة الي دبي والتشهير بالأميرة والاعتراض على النظر في الدعوى في المحاكم البريطانية من قبل الشيخ ومحاولة طلب نقلها إلى الامارات حيث تم الزواج وولادة الابناء: جليلة وزايد ويحملون جنسيتها ، والتهديد والقذف بالأعراض ، وتجميد أموال حاكم دبي في بريطانيا والبالغة تسع مليارات باوند وفنادق واستثمارات وقصور و غيرها لصالح الاميرة لحين النطق بالحكم.

ذكاء ودهاء الاختيار للمحامية

جاء في اختيار هيا لمكان التقاضي في لندن ولمحامية العائلة المالكة البريطانية ، والتي تحمل لقب بارونة، عضو الأكاديمية الدولية لمحامي الاسر ، عضو مجلس العموم البريطاني وتحمل لقب ملازم بأمر ملكي ، وتحمل لقب لورد بآمر ملكي ، ورئيسة اللجنة القانونية في المجلس وعضو اللجنة القانونية في المجموعة الأوروبية ، ومحامية الأمير تشارلز ، والتي وصفها خصمها المحامي انتوني جوليوس بعد ان خسر امامها قضية كان يترافع فيها عن الاميرة ديانا بقيمة ١٧ مليون باوند بأنها عظيمة وشرسة وذكية وتأخذ بعين الحيلة والدهاء ولديها كنز من المعلومات القانونية.

محامية الشيخ محمد بن راشد "هيلين وارد" هي أيضا من المشاهير ولا يستهان بها.

لذا يقف العالم مشدوها وكأنه يراقب نهائي كاس العالم، بتواجد قنوات العالم الفضائية مثل فوكس نيوز، سي ان ان، ان بي سي ، واليورو نيوز وست قنوات المانية وفرنسا اليوم والإيطالية راي واحد وسيتواجد صحفيين من الفايننشال تايمز واللوموند ويو اس توداي وواشنطن بوست والتايمز البريطانية وهارتز الإسرائيلية بينما يتوقع ان تغيب بعض من التلفزيونات العربية والصحافة العربية كالعادة. ومن المتوقع حضور لجان الدفاع عن حقوق النساء في العالم والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومندوب عن الأمم المتحدة باعتبارها سفيرة لها.

حضور مندوب من السفارة الأردنية لجلسات المحاكمة هو باعتبار الاميرة مواطنة اردنية وملحقا ثقافيا للمملكة.

القضية مليئة بالأسرار الخاصة والشهود من العائلة الحاكمة في الامارات والأردن، والحديث عن تعويضات بالمليارات ، وسيدخل قاعة المحكمة الشهود والمشاهير وخدم ، امراء و حراس ، منهم عم الاميرة هيا الأمير وولي العهد الاسبق الحسن والذي رفض الزواج في حينه و لم يحضر كتب الكتاب ، والشيخة لطيفة ووالدتها الزوجة السابقة للشيخ محمد والشيخة شمس وهن بنات الشيخ محمد بن راشد كما ستطلب الي المحكمة الشيخة هند ابنة عم الشيخ محمد بن راشد وزوجته ، والدبلوماسية الألمانية التي ساعدت هيا في الحصول علي اللجوء السياسي في المانيا ، والملك عبد الله الثاني الذي تدخل من سنوات لتهدئة الأوضاع وشقيقها الأمير علي الذي كانت تسر له بما يحدث معها ، وستتعرض المحكمة لقانون الزواج و الطلاق والاسر في الامارات وستفتح ملفات هي مستودع اسرار لا يستطع احد ان يغلقها او يمنع الكتابة عنها في الصحافة مثلما يحدث في الدول العربية لحجب الحقائق.

من هي البارونة فيونا سارة شارخام ؟

وُلدت فيونا سارة شارخام في لندن، وهي ابنة جوناثان شارخام ، الاقتصادي اليهودي المعروف والمستشار لدى بنك إنجلترا ، ومويرا إليزابيث فرانسيس سالمون ، ابنة بارنيت ألفريد ومولي سالمون.

كانت عائلة والدتها، عائلة سالمون، من أصحاب الإمبراطورية المشتركة لجي ليونز وشركاه. اللورد شاكلتن هي ابنة عم نايجيلا المحامية الشهيرة وصاحبة البرامج الفضائية القانونية ذائعه الصيت ودومينيك لوسون ، وجورج مونبيوت.

منحتها ملكة بريطانيا نظيرًا لبراعتها واهتماماها بقضايا الحياة العائلية لقبا ملكيا وأصبحت تعرف باسم البارونة شاكلتين من بلجرافيا ،

وقد وصفت سمبسون بأنها "عميدة محاميٌ الأسرة في العالم."

هي البارونة المحامية التي كلفتها هيا في محكمة القرن.