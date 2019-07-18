"ديلي ميل" البريطانية ترصد تسلل إيهود بارك لمنزل تاجر جنس أمريكي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، يوم الأربعاء، أنه ينوي مقاضاة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بتهمة التشهير.

אני דוחה בשאט נפש את הרמיזות המתועבות של העיתון. אכן הייתי בביתו, מעולם לא לקחתי חלק בשום מסיבה/מפגש מהסוג הנרמז.

מציע לאנשי ״דיילי מייל״, ולכל מי ששיתף איתם פעולה, להכין את כרטיס האשראי. תביעת הדיבה בדרך.

— אהוד ברק (@barak_ehud) 16 июля 2019 г. ونشرت الصحيفة البريطانية صورة لباراك ملثما، أثناء دخوله بيت الملياردير الأمريكي، جيفري إبشتاين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، في مدينة نيويورك عام 2016.

وأفادت "ديلي ميل" في المقال الذي تضمن صورة باراك، بأن أربع نساء دخلن بيت إبشتاين في اليوم نفسه خلال أوقات مختلفة.

هذا، ولم يورد المقال أدلة عن إقامة باراك علاقة مع النساء الحاضرات في منزل الملياردير الأمريكي، لكن الصحيفة تساءلت عن تصريح باراك الذي انتشر في الأيام الأخيرة، عن أنه لم يقابل إبشتاين أبدا رفقة نساء أو فتيات يافعات.

ويرشح باراك نفسه حاليا لرئاسة الكنيست الإسرائيلي، عن حزب "إسرائيل ديمقراطية" الذي يقوده.