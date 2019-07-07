ثقافة الكراهية والدجل والقتل

إسرائيل تكشف عن مشروع نقل يربط السعودية بحيفا


كشفت الخارجية الإسرائيلية عن مبادرة طرحها وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، لربط المملكة العربية السعودية والخليج مرورا بالأردن بخط السكك الحديدية الإسرائيلي وصولا إلى حيفا.

وأشارت الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الوزير الإسرائيلي، طرح هذه المبادرة خلال زيارته لأبو ظبي.

وكتبت صفحة "إسرائيل بالعربية" على حسابها الرسمي: "طرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط. تتمخض المبادرة عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول".

ونقلت الصفحة على لسان الوزير قوله خلال زيارته: "أنا متحمس للتواجد هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح دولة إسرائيل مع دول الخليج. هناك تقدم ملحوظ في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة. وسأواصل العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو لتعزيز سياسة التعاون بناء على قدرات إسرائيل في المجالات المدنية، الأمن والمخابرات".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إسرائيل تكشف عن مشروع نقل يربط السعودية بحيفا
عضو بالكونغرس الأمريكي يسأل بوميو حول الأجرام الذي اقترفه ال سعود
بالفيديو ... اسرائيل تشتعل مظاهرات عنيفة ليهود اثيوبيين بسبب سياسة التمييز العنصري وقتل احد افرادها
فورين بوليسي: كيف تجبر سياسات بن سلمان مسلمين على مقاطعة الحج؟
*النشيد الوطني الاسرائيلي* هل يعرف العرب ترجمته؟
يهود إثيوبيا ضحايا العنصرية في إسرائيل
الإعلان عن زيارة لوزير خارجية إسرائيل إلى الإمارات
الاعلاميون السعوديون وضياع الهوية !
وزير الخارجية البحريني لقناة عبرية: نريد أن نتكلم مباشرة مع الشعب الإسرائيلي
دبلوماسي سعودي لصحيفة عبرية: ذهب زمن الحرب مع إسرائيل
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.58
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
فيسبوك