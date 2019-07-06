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ثقافة الكراهية والدجل والقتل
عضو بالكونغرس الأمريكي يسأل بوميو حول الأجرام الذي اقترفه ال سعود
وكالة انباء براثا
22
2019-07-06
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