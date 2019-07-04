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ثقافة الكراهية والدجل والقتل
بالفيديو ... اسرائيل تشتعل مظاهرات عنيفة ليهود اثيوبيين بسبب سياسة التمييز العنصري وقتل احد افرادها
علي محسن راضي
60
2019-07-04
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