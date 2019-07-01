الإعلان عن زيارة لوزير خارجية إسرائيل إلى الإمارات

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، مسؤولين إماراتيين بأبو ظبي، حيث ناقش معهم العلاقات بين البلدين والملف الإيراني.

وبحسب "القناة الـ13" الإسرائيلية، فإن "وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، زار أبو ظبي يوم أمس في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة، والتقى عددا من المسؤولين الإماراتيين في أبو ظبي، وبحث معهم الملف الإيراني والعلاقات بين البلدين".

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي الإمارات لعرض مبادرة حول التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج.