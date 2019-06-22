ميدل إيست آي: زيارة مخابراتية سعودية لإسرائيل وبريطانيا لضرب إيران

نقل موقع ميدل إيست آي الإخباري عن مسؤول بريطاني رفيع قوله إن مسؤولا رفيعا في المخابرات السعودية سيتوجه إلى إسرائيل للمشاركة في جهود للحث على توجيه ضربة غربية لإيران، وأشار إلى أن المسؤول قام بالفعل بمحاولة في هذا السياق لدى السلطات البريطانية.

ووفقا لما نقله الموقع عن المصدر البريطاني، فإن المسؤول السعودي يفترض أن يتوجه إلى القدس نهاية الأسبوع (السبت/الأحد) لبذل جهود في ذلك الاتجاه لدى المسؤولين الإسرائيليين ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الذي سيكون في زيارة لإسرائيل، والذي يوصف بأنه أبرز صقور الإدارة الأميركية في موقفه ضد إيران.

وتأتي هذه الأنباء مع تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عملية عسكرية ضد أهداف إيرانية في الدقائق الأخيرة كان يقصد بها الرد على إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة مسيرة أميركية.

وقال المصدر البريطاني لميدل إيست آي إن المسؤول السعودي زار لندن برفقة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وإنهما التقيا بمسؤولين بريطانيين لإقناعهم بتنفيذ ضربات محدودة ضد أهداف عسكرية إيرانية، وذلك بعد ساعات من إلغاء ترامب العملية العسكرية الأميركية.

ووفقا للمصدر الذي اشترط عدم نشر اسمه، فإن المساعي السعودية لم تجد آذانا مصغية في لندن. وأضاف أن المسؤولين البريطانيين متشككون وأن المسؤول السعودي سمع "لا" صريحة ردا على طلبه.

وأشار المصدر إلى أن المسؤول السعودي قدم معلومات إضافية تشير إلى صلة بين إيران وبين الهجوم الأخير على ناقلتي نفط في خليج عمان، غير أن نظراءه البريطانيين لم يتجاوبوا مع تلك المعلومات الجديدة.