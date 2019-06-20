دليل "مقنع" يربط بين بن سلمان واغتيال خاشقجي

نشرت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية، اليوم الخميس، تقريرا بعنوان "دليل مقنع يربط بين محمد بن سلمان واغتيال خاشقجي".

وتشير الصحيفة في تقريرها، إلى الدليل الذي تحدث عنه التقرير الذي أصدرته المحققة الأممية الخاصة في وقائع اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وتكشف الصحيفة أن التقرير نص على أن آخر ماقاله خاشقجي قبل قتله كان "كيف يحدث ذلك في سفارة؟ هل ستخدروني؟" ثم تبعت ذلك دقائق من الصمت تلاها نقاش بين أعضاء الفريق حول كيفية تقطيع جثمان الصحفي الذي أطلقوا عليه اسم "الأضحية".