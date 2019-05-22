ثقافة الكراهية والدجل والقتل

المغرد \"مجتهد\" يكشف عن ان المتورط بقتل الخشاقجي سعود القحطاني لازال يمارس عمله المعتاد كمستشار لابن سلمان


تحدث المغرد الشهير "مجتهد" عن الوضع الحالي للمستشار المقال من الديوان الملكي السعودي المقرب من ولي العهد، سعود القحطاني، الذي تورط في قضية قتل الكاتب جمال خاشقجي.

وقال "مجتهد" إن القحطاني يمارس عمله المعتاد كمستشار أول لولي العهد محمد بن سلمان، والذي يقوم بتكليفه بمسؤولية أمنية وسياسية خارجية، رغم خضوعه للإقامة الجبرية.

وأضاف أن أحد "أرحام" محمد بن سلمان حل عوضا عن سعود القحطاني في الملف الإعلامي، وإدارة "الذباب الإلكتروني"، واستلام المسؤولية المباشرة للتغريد بنفسه في حسابات "التطبيل الكبرى".

وفي سياق آخر، قال "مجتهد" إن ابن سلمان مستاء من كيفية تمكن الحوثيين من استهداف أنابيب النفط، دون رصد صواريخهم قبل وصولها إلى أهدافها.

وتابع بأن ابن سلمان صدم بتقرير من الاستخبارات حول عدم حماس الشباب لرؤية "2030"، واعتبارها غير مفيدة، في ظل عدم توفير سكن وفرص عمل لهم.

وأضاف: "كان ابن سلمان يراهن على أن الخطة ستجذب الشباب، فإذا بالتقرير يقول إن معظم الشباب يعتقدون أن الخطة لم تأت إلا بالبطالة، والضرائب، ومزيد من الفساد، وتضاعف مصاعب الحياة، وقلق شديد على المستقبل".

وأردف قائلا: "أشد ما صدم مبس أن نشاطات هيئة الترفيه تحديدا لم تلق إلا استحسان أقلية بين الشباب، بينما رفضها الأكثرون".

ولفت "مجتهد" إلى أمرين طمأنا ابن سلمان في التقرير، هما: "أن معظم الشباب يكتفون بالرفض القلبي وليس لديهم حاليا حماس لحراك ضد الدولة، وأن بعض من يعتبرون هيئة الترفيه إشغالا عن المطالبة بحقوقهم يحضرون نشاطاتها من باب الوناسة وملء الفراغ، رغم موقفهم منها".

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